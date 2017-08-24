В США сотрудник ресторана взял посетителей в заложники

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Четверг, 24 августа 2017, 22:49

Недовольный сотрудник расстрелял одного человека и удерживает других в заложниках в ресторане Чарльстона (Южная Каролина, США).

Об этом сообщил мэр города Джон Текленбург на пресс-конференции, передает Fox News.

По информации мэрии, один человек был расстрелян и доставлен в больницу. Его состояние неизвестно.

"Стрелок - недовольный сотрудник. Это не акт терроризма или преступления на почве ненависти", - сказал Текленбург.

Владелец ресторана Джон Аквино сказал WSCS, что преступник, который был одет как сотрудник кухни и, возможно, является бывшим посудомойщиком, рассердился и стрелял в шеф-повара из мести.

Представитель полиции Чарльстона Чарльз Фрэнсис заявил журналистам, что стрелок удерживает "пару" заложников, и ведутся переговоры между властями и стрелком.

Район вокруг ресторана был заблокирован, и полиция Чарльстона попросила жителей избегать этого района.

Посетители ресторана рассказали, что человек пришел на кухню с заряженным ружьем и сказал: "В городе есть новый босс". Им удалось выйти из ресторана через черный ход.

Другой посетитель сказал, что неизвестный вооруженный человек закрыл входную дверь и объявил: "Я новый король Чарльстона".

По словам свидетелей, во время происшествия в ресторане обедали около 30 человек.

Темы: США
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