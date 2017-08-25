Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве

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Пятница, 25 августа 2017, 00:59

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве.

Об этом, ссылаясь на польский телеканал RMF24, пишет Лига.net.

"Инцидент произошел на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", - говорится в сообщении. 

В сопровождающую кортеж машину полиции врезался сбоку фургон. Полицейское авто вынесло на тротуар, на котором оно сбило пешехода. Одного из двоих пострадавших полицейских спасатели с помощью спецтехники вырезали из автомобиля. Также госпитализирован водитель фургона. Жизни генсека ничего не угрожало и колонна продолжила движение. 

 
Фото: PAP/Rafał Guz
 

Столтенберг находится с двухдневным визитом в Польше. Он уже успел встретиться с президентом Анджеем Дудой. Среди обсуждаемых тем была безопасность восточного крыла Альянса и маневров Запад-2017 в Беларуси. 

Темы: Польша НАТО
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