Россия отказалась обсуждать вывод войск из Приднестровья

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Пятница, 25 августа 2017, 05:38

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Об этом пишет Радио Свобода.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не очень дружественной и достаточно неожиданной".

Как сообщалось, Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время следующей сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон назвал "пиар-ходом" и "пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам" обращение молдавских властей. Додон считает, что "миротворческая операция в Приднестровье" является успешной и должна быть продолжена.

Темы: Молдова Росcия Приднестровье ООН
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