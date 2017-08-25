Мэр Венеции: полиция будет стрелять в каждого, кто закричит "Аллах Акбар"

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Пятница, 25 августа 2017, 11:41

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что полиция будет стрелять без предупреждения в каждого, кто на площади Сан Марко будет кричать "Аллах Акбар".

Об этом сообщает Veneziatoday.it.

"Венеция является единственным городом в Европе, в котором было арестовано всего лишь четырех террористов. Они хотели взорвать мост Риальто, заявляя, что хотели встретиться с Аллахом. Мы отправим их прямо к Аллаху без подрыва моста. Если кто-то воскликнет "Аллах Акбар" на площади святого Марка, то мы отправим их туда", - сказал мэр Венеции.

Отметим, что в Италии неоднозначно расценили заявление мэра Венеции.

Издание The Times сообщает, что после такого выступления на конференции в Римини, мэр Флоренции Дарио Нарделли подбежал к Бруньяро, выкрикивая "Аллах Ахбар!" и смеясь. Позже в своем Facebook он извинился за такую ​​шутку, написав: "Я не намеревался оскорбить кого-то, и тем более мусульманскую общину".

Андреа Гнасси, мэр города Римини (регион Эмилия-Романья), тоже отреагировал на слова Бруньяро, заявив: "Я бы рекомендовал всем с Романьи не петь "Моя Романья" на площади Святого Марка, потому что ты никогда не знаешь .... я не уверен, полностью ли я понял речь Бруньяро, потому что половина ее была на венецианском диалекте".

Напомним, в марте полиция Венеции арестовала трех выходцев из Косово и задержала одного несовершеннолетнего по подозрению в подготовке теракта.

Задержанных подозревают в подготовке теракта на мосту Риальто, который является символом Венеции.

Европейская правда

Темы: Италия терроризм
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