Президент присвоил Аброськину специальное звание генерала полиции

Президент Петр Порошенко присвоил очередное специальное звание генерала полиции второго ранга Вячеславу Аброськину, первому замглавы Нацполиции, начальнику криминальной полиции.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Присвоить специальное звание генерала полиции второго ранга генералу полиции третьего ранга Аброськину Вячеславу - первому заместителю главы Нацполиции Украины - начальнику криминальной полиции", - говорится в документе.

Этим же указом полковнику полиции Евгению Ковалю, начальнику департамента внутренней безопасности Нацполции, присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Интерфакс-Украина