Порошенко присвоил Демчине звание генерал-лейтенанта

Президент Петр Порошенко присвоил заместителю главы СБУ Павлу Демчине звание генерал-лейтенанта.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

"Присвоить звание генерал-лейтенанта генерал-майору Павлу Демчине - первому замглавы - начальнику ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Как известно, в СМИ Павла Демчину называют приближенным к президентскому фавориту Игорю Кононенко и "смотрящим" за СБУ от партии власти.

Как отметил нардеп от БПП Сергей Лещенко, Демчина был связан с "ореховой мафией", которая силами СБУ блокирует экспорт украинского ореха в Европу, требуя "откаты".

В конце 2016 СБУ заподозрила в финансировании терроризма две компании, которые импортируют в Украину сырье, на основании чего заблокировала работу сразу 16 трейдеров сжиженного газа.

По словам Лещенко, таким образом СБУ пыталась зачистить рынок для отдельных фирм. В частности, направила в Минэкономразвития письмо с требованием наложить санкции на крупнейших импортеров, подписанное первым заместителем председателя СБУ.

Фирмы, которые начали импортировать большие объемы сжиженного газа из России после того, как СБУ инициировало применения санкций к 16 другим компаниям-импортерам, связаны с Виктором Медведчуком, а также имеют опосредованное отношение к кондитерской корпорации "Рошен".

В апреле 2017 под домом главы антикоррупционной организации "ЦПК" Виталия Шабунина состоялся пикет, в организации которого Шабунин обвинил замглавы СБУ Павла Демчину.

Украинская правда