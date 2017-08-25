Wizz Air запускаетновые рейсы из Киева в Польшу, Данию и Германию

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Пятница, 25 августа 2017, 13:27

Авиакомпания Wizz Air 25, 26 и 27 августа 2017 года начнет выполнять пять новых рейсов из аэропорта "Киев" (Жуляны).

Об этом сообщает ЦТС.

25 августа венгерский лоукостер открывает из Киева направление в столицу Дании Копенгаген. 26 августа стартует рейс в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а 27 августа - в Нюрнберг.

Кроме того, 25 августа лоукостер откроет два новых направления из Киева - в польские Люблин и Познань. Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта "Киев" в Польшу с 4 до 6.

Запуск рейсов по новым направлениям станет возможен благодаря тому, что 24 августа в аэропорт "Киев" прибыл второй самолет Wizz Air, который будет базироваться в Украине.

Напомним, Wizz Air добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

как сообщалось, Wizz Air хочет летать маршрутами, по которым планировал летать Ryanair и уже обратился с соответствующим предложением в аэропорт Львов.

Напомним, Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года.

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Экономическая правда

Темы: авиа Украина Польша
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