Россиянин получил 6 месяцев исправительных работ за удар журналиста НТВ

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Пятница, 25 августа 2017, 14:44

Мировой суд в Москве приговорил к 6 месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ. 

Как сообщает ТАСС, Орлов признан виновным по ст. 116 УК РФ - "побои". 

"После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором и не будет его обжаловать", - отмечается в сообщении.

"Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - заявил  Орлов, который признал вину.

В связи в этим суд проходил в особом порядке: в таком случае суд не исследует доказательства и назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального.

Как известно, инцидент произошел в московском Парке Горького 2 августа:  корреспондента пропагандистского канала НТВ в прямом эфире во время празднования ВДВ ударил пьяный мужчина в футболке с надписью "Оплот".

Журналист рассказывал о том, что именно ВДВ считаются элитными войсками. В этот момент к нему подошел пьяный мужчина и с криками "Моя страна, с .. бл ... Украину захватим".

Темы: Росcия СМИ суд
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