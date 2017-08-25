Макрон заявил, что Польша на пути самоизоляции в Европе

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Пятница, 25 августа 2017, 15:26

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе, а польские граждане заслуживают лучшего, чем отказ правительства искать компромисс касательно европейских правил найма из стран с низким уровнем оплаты труда.

Об этом Макрона заявил во время своей поездки в Центральную Европу, куда он отправился в поддержку своей концепции обновленного ЕС, сообщает Reuters.

Макрон сказал, что Варшава, где националистическое и евроскептическое правительство находится во власти с 2015 года, движется в противоположном направлении Европы по многочисленным вопросам и не сможет определить путь будущего Европы.

"Европа - это регион, созданный на основе ценностей, отношений с демократией и гражданских свобод, с которыми Польша сегодня находится в конфликте", - заявил Макрон.

Он назвал ошибочным отказ Польши изменить свою позицию по пересмотру директивы блока в отношении работников, которая, по словам французского лидера, приводит к "социальному демпингу и недобросовестной конкуренции".

"Сегодня Польша не определяет будущее Европы и не определит Европу завтрашнего дня", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с болгарским президентом Руменом Радевом в приморском курортном городе Варна.

Европейская правда

Темы: Франция Польша ЕС
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