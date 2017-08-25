2 года приговора Сенцову и Кольченко: Под посольством РФ провели акцию

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Пятница, 25 августа 2017, 16:13

Возле посольства РФ в Киеве прошла акция солидарности с политзаключенными Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, незаконно осужденными в России.

Организаторы мероприятия - "Комитет солидарности" с крымскими заложниками - устроил акцию под российским дипучреждением ко второй годовщине вынесения приговора украинцам.

"25 августа проходит два года со дня вынесения приговора кинорежиссеру, писателю, активисту Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко. ... В этот же день исполняется 49 лет со дня "демонстрации семерых", которая была проведена 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве", - отмечают организаторы акции солидарности.

"Тогда семь диссидентов вышли на площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта. В результате демонстрациии ее участники и участницы были приговорены к разным срокам заключения и принудительного "лечения" в психбольницах. ... События разделяет 47 лет, однако сочетает цинизм, произвол и жестокость власти, отсутствие настоящего правосудия. Но одновременно - и желание отстаивать справедливость, борьбу "за нашу и вашу свободу", солидарность", - говорится в сообщении.

Как известно, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам, а Александра Кольченко к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в "терроризме".

Украинская правда

Темы: Сенцов Росcия политзаключенные
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