Порошенко получил 172 тысячи от отчуждения имущества

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Пятница, 25 августа 2017, 17:02

Президент Петр Порошенко в августе получил 172 тысячи гривен от отчуждения движимого имущества.

Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает #Точно, проект Радио Свобода.

Покупателем движимого имущества Порошенко стал Игорь Мозоль. Гражданин с таким именем идентифицирован в должности директора по экономической безопасности публичного акционерного общества "Киевоблгаз".

Как сообщается на сайте вышеупомянутого предприятия, Игорь Мозоль имеет большой опыт в правоохранительной деятельности, работал в управлении по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве и Киевской области, а также возглавлял отдел противодействия преступлениям в бюджетной сфере управления защиты экономики в Киеве департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Радио Свобода отмечает, что Мозоль на протяжении последних месяцев не вносил изменений в декларацию.

Кроме того, в августе президент Петр Порошенко задекларировал 1 231 190 гривен процентов по своим депозитным счетам в "Международном инвестиционном банке". По данным Нацбанка, на январь 2017 года Порошенко является акционером этого финансового учреждения, совокупно ему принадлежат 60% этого банка.

Темы: Порошенко декларации
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