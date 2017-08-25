Глава ЦРУ взял под личный контроль расследование связей Трампа с РФ

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Пятница, 25 августа 2017, 17:47

Директор ЦРУ Майкл Помпео отдал распоряжение одном из подразделений управления, которое тесно связано с расследованием возможных связей между Россией и кампанией Трампа, отчитываться непосредственно ему.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По словам источников, такое распоряжение вызвало беспокойство среди верхних чинов ЦРУ из-за возможного конфликта интересов.

Сообщается, что представители Центра контрразведывательных операций ЦРУ пристально наблюдали за Помпео, которрый неоднократно умалял значение вмешательства России в выборы 2016 и демонстрировал готовность участвовать в политических схватках на стороне президента Трампа.

Американские чиновники не вспоминают, чтобы в истории агентства директор ЦРУ сталкивался с подобным конфликтом.

The Washington Post отмечает, что хотя Помпео и не препятствовал расследованию относительно вмешательства РФ в выборы, однако несколько американских чиновников обеспокоены тем, как бы поступил Помпео, если бы ЦРУ обнаружило новую информацию, которая потенциально могла бы нанести ущерб Трампу, и тогда ему пришлось бы выбирать, кого защищать: агентство или президента.

Сообщается, что Помпео объяснил свое решение необходимостью предотвратить утечки и защитить секретную информацию.

Европейская правда

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