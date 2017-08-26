В Одессе произошло ДТП с автобусом, 12 человек ранены, 1 погиб

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Суббота, 26 августа 2017, 00:24

Вечером 25 августа в Одессе на ул. Грушевского произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Измаил - Одесса" и внедорожника.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

В результате ДТП 12  человек травмированы, один человек погиб.

"Предварительно установлено, что водитель внедорожника спровоцировала ДТП, в результате столкновения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, где умерла", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших – три ребенка, которые ехали во внедорожнике.

"Младенец находился в детском кресле, поэтому никаких повреждений не получил, двое других детей получили незначительные повреждения, их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и работники медицинской службы.

 
 

Темы: ДТП Одесса
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