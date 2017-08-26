Прокуратура квалифицировала атаку в Брюсселе как теракт
Прокуратура Бельгии назвала нападение на солдат в Брюсселе терактом.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что нападавший дважды крикнул "Аллаху акбар" во время нападения.
Также в прокуратуре сообщили, что злоумышленник был сомалийцем.
Ранее сообщалось, что в центре Брюсселя неизвестный напал на двух солдат с ножом. Позже нападавший скончался в больнице. Солдаты получили легкие ранения.
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