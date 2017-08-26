Прокуратура квалифицировала атаку в Брюсселе как теракт

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Суббота, 26 августа 2017, 01:08

Прокуратура Бельгии назвала нападение на солдат в Брюсселе терактом.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нападавший дважды крикнул "Аллаху акбар" во время нападения.

Также в прокуратуре сообщили, что злоумышленник был сомалийцем.

Ранее сообщалось, что в центре Брюсселя неизвестный напал на двух солдат с ножом. Позже нападавший скончался в больнице. Солдаты получили легкие ранения.

Темы: Бельгия
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