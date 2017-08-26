Северная Корея произвела запуск ракеты

1288 просмотров
Суббота, 26 августа 2017, 01:56

Северная Корея осуществила запуск ракеты.

Об этом сообщает  Daily Mail со ссылкой на южнокорейских военных.

В Южнокорейском управлении объединенного комитета начальников штабов заявили, что они проводят анализ ракеты, и пока отказались ответить, была ли она баллистической.

Сообщается, что ракета пролетела около 250 километров. Она была запущена из провинции Канвондо. 

При этом агентство Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности, они упали в Японское море.

Ранее Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Однако позже лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.

Темы: Северная Корея
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
CNN показал видео задержания СБУ двух шпионов КНДР в 2011 году 25 августа 2017, 08:20
КНДР показала эпическое видео с угрозой ракетного удара по США 23 августа 2017, 04:44
Порошенко на Совбезе ООН хочет доказать непричастность к ракетам Северной Кореи 22 августа 2017, 16:41
powered by lun.ua
Главные новости
Северная Корея произвела запуск ракеты
В центре Брюсселя мужчина напал на солдат, его застрелили
Луценко: на Грушевского хотели взорвать грузовик с военными
Один из "налоговиков Клименко" умер от сердечного приступа - адвокат
Все новости
Образование

Родители и школа. Как это работает в Германии

Сине-желтый или желто-голубой? Мифы о "перевернутом" флаге