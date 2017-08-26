Северная Корея произвела запуск ракеты

Северная Корея осуществила запуск ракеты.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на южнокорейских военных.

В Южнокорейском управлении объединенного комитета начальников штабов заявили, что они проводят анализ ракеты, и пока отказались ответить, была ли она баллистической.

Сообщается, что ракета пролетела около 250 километров. Она была запущена из провинции Канвондо.

При этом агентство Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности, они упали в Японское море.

Ранее Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Однако позже лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.