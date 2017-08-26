На штат Техас надвигается мощный ураган
Американские метеорологи предупредили о том, что ураган "Харви" резко набирает силу и может стать причиной катастрофических потопов в штате Техас.
"Прогноз в отношении "Харви" продолжает ухудшаться", - заявили представители национальной метеорологической службы США.
Метеорологи полагают, что "Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу или утром в субботу и продлится от трех до пяти дней.
Местные аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Вероятно, еще больше рейсов будет отменено на юге США в течение недели.
Ранее сообщалось, что власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения "Харви".
Сообщается, что "Харви" достиг уже четвертой категории по шкале ураганов (самая мощная – пятая категория).
BREAKING: Hurricane Harvey is now a category 4 storm https://t.co/HXrThoIJAA pic.twitter.com/iGbuRp0HFB— Bloomberg (@business) 25 серпня 2017 р.
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