На штат Техас надвигается мощный ураган

178 просмотров
Суббота, 26 августа 2017, 02:31

Американские метеорологи предупредили о том, что ураган "Харви" резко набирает силу и может стать причиной катастрофических потопов в штате Техас.

"Прогноз в отношении "Харви" продолжает ухудшаться", - заявили представители национальной метеорологической службы США.

Метеорологи полагают, что "Харви" может стать самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Ожидается, что он обрушится на юго-восточное побережье страны поздно вечером в пятницу или утром в субботу и продлится от трех до пяти дней.

Местные аэропорты уже сообщили об отмене ряда авиарейсов. Вероятно, еще больше рейсов будет отменено на юге США в течение недели.

Ранее сообщалось, что власти прибрежных округов штата Техас решили провести эвакуацию десятков тысяч жителей из-за приближения "Харви".

Сообщается, что "Харви" достиг уже четвертой категории по шкале ураганов (самая мощная – пятая категория).

Интерфакс-Украина

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
68% американцев боятся, что Трамп втянет страну в международный конфликт 25 августа 2017, 18:32
Волкер: нужно вывести с Донбасса российские войска 24 августа 2017, 23:44
В США сотрудник ресторана взял посетителей в заложники 24 августа 2017, 22:49
powered by lun.ua
Главные новости
Северная Корея произвела запуск ракеты
В центре Брюсселя мужчина напал на солдат, его застрелили
Луценко: на Грушевского хотели взорвать грузовик с военными
Один из "налоговиков Клименко" умер от сердечного приступа - адвокат
Все новости

Рок-н-ролл Дикого поля: как Изюм примерил роль фестивальной столицы украинского востока

Киевметробуд

Что смотреть и слушать на фестивале Brave! Factory