Пограничники обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы в Украину

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Суббота, 26 августа 2017, 03:44

В ходе мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища пограничники отдела "Лиманское" обнаружили шланг диаметром 32 мм.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину на направлении Днестровск - Лиманское. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга - до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 м.

Темы: Пограничная служба
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