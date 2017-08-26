На выходных полиция Донбасса будет работать в усиленном режиме

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Суббота, 26 августа 2017, 04:38

На Донбассе правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме в связи с массовыми мероприятиями, которые проводятся в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Полиция будет работать во взаимодействии с Национальной гвардией, пограничниками, военной службой правопорядка. К охране общественного порядка привлечены около 400 нарядов полиции, в том числе, группы быстрого реагирования, мобильные блокпосты, автопатрули. Всего на выходных нести службу будут 1500 полицейских.

Кроме того, на ночное дежурство ежедневно заступают бойцы спецподразделения КОРД, в местах массового скопления людей дежурят кинологи. Также увеличено количество личного состава на блокпостах.

Темы: Донбасс полиция
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