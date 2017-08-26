"Школьное перемирие": 18 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены

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Суббота, 26 августа 2017, 06:57

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь в зоне АТО, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Первые сутки "школьного перемирия" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно. Если днем ​​количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций", - говорится в сообщении.

В частности напряженная ситуация сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь на протяжении нескольких часов террористы вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Кроме того боевики выпустили по украинским позициям 10 мин калибра 120 мм.

"Учитывая, что обстрел врага был достаточно агрессивный, целеустремленный и напрямую угрожал нашим военным, силы АТО открыли огонь. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения", - отметили в штабе.

 Также сепаратисты открывали огонь в районе шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики стрельбой из стрелкового оружия пытались спровоцировать украинских военных на подступах к Талаковки, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

На Луганском направлении боевики почти полностью придерживались режима прекращения огня. Здесь за сутки террористы только один раз открыли неприцельный огонь в районе Малинового.

Как известно, 22 августа лидеры стран "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики ОРДО начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу.

Темы: АТО Донбасс
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