КНДР запустила три ракеты малой дальности - США

Военные США заявили, что Северная Корея в субботу запустила три баллистических ракеты малой дальности.

Об этом сообщает агентство АР.

Отмечается, что запуски были неудачными.

Тихоокеанское командование США сообщило, что две ракеты КНДР пришли в негодность, пролетев небольшое расстояние, а третья, похоже, сразу взорвалась.

Американские военные отметили, что ракеты не представляли угрозы для острова Гуам.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Северная Корея осуществила запуск ракеты. Южнокорейские военные заявили, что она пролетела около 250 км.