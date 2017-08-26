КНДР запустила три ракеты малой дальности - США
Военные США заявили, что Северная Корея в субботу запустила три баллистических ракеты малой дальности.
Об этом сообщает агентство АР.
Отмечается, что запуски были неудачными.
Тихоокеанское командование США сообщило, что две ракеты КНДР пришли в негодность, пролетев небольшое расстояние, а третья, похоже, сразу взорвалась.
Американские военные отметили, что ракеты не представляли угрозы для острова Гуам.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Северная Корея осуществила запуск ракеты. Южнокорейские военные заявили, что она пролетела около 250 км.
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