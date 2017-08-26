Дыминский готов сотрудничать со следствием - адвокат

Львовский бизнесмен Петр Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, готов сотрудничать со следствием.

Об этом сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый, пишут Украинские Новости.

"Он готов и будет сотрудничать со следствием", - заявил адвокат.

Лысый добавил, что "никто кроме следователя и прокурора не должен комментировать досудебное расследование".

Адвокат также сообщил, что видео с человеком в белой одежде за рулем автомобиля Mercedes-Benz якобы через 40 минут до ДТП вовсе не указывает на то, что управлял автомобилем во время ДТП именно Дыминский, так как машины разные, в частности, габариты и диски.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

23 августа Дыминский не явился на допрос в полицию, по словам Антона Геращенко, Дыминскому вручили сразу две повестки на допрос.

В то же время, адвокат Дыминского отрицает, что тот получал повестки.

Полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.