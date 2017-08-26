Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым министерству обороны США и министерству внутренней безопасности США запрещено принимать на службу в армию трансгендеров.

Текст документа обнародован на сайте Белого дома, пишет DW.

Кроме того Пентагону и министерству внутренней безопасности запрещено оплачивать процедуры по изменению пола трансгендеров.

"Финансирование разрешается только в том случае, если такие процедуры были начаты еще до вступления в силу закона", - говорится в документе.

Запрет вступит в силу с 23 марта 2018 года.

Администрация Барака Обамы отменила запрет принимать на службу трансгендеров в 2016 году.

В документе отмечается, что тогда не были приведены доказательства того, что отмена ограничений не будет препятствовать эффективности военных, не нарушит сплоченности и не повредит ресурсам вооруженных сил.