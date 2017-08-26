Путину напомнили об ответственности за мир в Украине

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Суббота, 26 августа 2017, 12:20

Именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира, в том числе - в Украине.

Об этом в эфире радио Ватикана после визита в РФ заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, пишет DW.

Он отметил, что Россия "несет большую ответственность за развитие мира", а украинский вопрос вызывает "значительную обеспокоенность" в Ватикане.

"Прежде всего Святой Престол настаивает на решении гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы для Украины ... Одной из тем является освобождение заключенных", - заявил Паролин.

Также он подчеркнул, что власти РФ должны поставить интересы мира над всеми другими, и именно об этом Паролин говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая "прошла конструктивно".

Темы: Путин Донбасс
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