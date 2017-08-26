Еще один советник Трампа подал в отставку

Себастьян Горка покинул должность консультанта Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает CNN.

Горка был одним из горячих сторонников президента Дональда Трампа, который часто появлялся в эфире, для того чтобы выступить в защиту политики президента и его публичных заявлений.

По данным СМИ, Горка ушел с должности после того как понял, что в Белом доме ему не отведена какая-либо значимая роль.

Белый дом подтвердил, что Горка больше не работает в администрации, но опроверг, что он ушел в отставку по собственному желанию.

Горка стал очередным отставником Белого дома за 7 месяцев пребывания Трампа у власти.

Ранее свои посты покинули глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, ведущий советник президента Стив Беннон. Меньше всего на своей должности проработал экс-директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи - всего 10 дней.

Европейская правда