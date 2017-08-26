Еще один советник Трампа подал в отставку

444 просмотра
Суббота, 26 августа 2017, 13:27

Себастьян Горка покинул должность консультанта Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом.

Об этом сообщает CNN.

Горка был одним из горячих сторонников президента Дональда Трампа, который часто появлялся в эфире, для того чтобы выступить в защиту политики президента и его публичных заявлений.

По данным СМИ, Горка ушел с должности после того как понял, что в Белом доме ему не отведена какая-либо значимая роль. 

Белый дом подтвердил, что Горка больше не работает в администрации, но опроверг, что он ушел в отставку по собственному желанию.

Горка стал очередным отставником Белого дома за 7 месяцев пребывания Трампа у власти. 

Ранее свои посты покинули глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, ведущий советник президента Стив Беннон. Меньше всего на своей должности проработал экс-директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи - всего 10 дней.

Европейская правда

Темы: Трамп США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп запретил трансгендерам служить в армии 26 августа 2017, 11:20
СМИ: Трамп был недоволен новыми санкциями США против РФ 24 августа 2017, 06:07
Ко Дню независимости Трамп дал Украине важное обещание 23 августа 2017, 17:52
powered by lun.ua
Главные новости
Путину напомнили об ответственности за мир в Украине
В Техасе из-за урагана объявлен режим стихийного бедствия
"Школьное перемирие": 18 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены
Пристайко: РФ блокирует введение миротворцев ООН на Донбасс
Все новости
образование

Почему хоумскулинг в Украине законен, а анскулинг – не совсем

Крыши Киева

Лучшие руфтопы и места для вечеринок