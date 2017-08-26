Марчук: Россия будет блокировать решение о миссии ООН на Донбассе

Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс необходимо согласие сторон, Россия вряд ли согласится на это и будет блокировать голосование в Совбезе ООН.

Такое мнение высказал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук относительно перспективы введения на Донбасс миссии ООН.

По его словам, в данном вопросе необходимо учитывать ряд нюансов.

"Приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины возможно только с согласия Верховной Рады. Страна, инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать свое предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто", - отметил он.

"Если в предложении мы укажем агрессию России, это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут учавствовать", - пояснил Марчук.



Также он отметил, что для введения миссии ООН необходимо согласие сторон.

"Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет", - пояснил Марчук.

Он предположил, что возможно с Россией есть предварительная договоренность о полном выводе своих войск с территории Донбасса.

"Тогда единственной стороной для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остается договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной, т.е. косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт", - добавил он.

Также, по его словам, голосование в Совбезе ООН "скорее всего Россия заблокирует, голосование Генассамблеей ООН по такому вопросу очень проблематично, не говоря уже о численности Миссии, бюджете и уровне ее вооруженности. Хотя возможно".

Украинская правда