Погода в ближайшие дни: Уже не жара

27 августа в западных и днем ​​- в северных областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

По данным Укргидрометцентра, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 30-33°.

В Киеве и области 27 августа ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем ​​25-27°; по области ночью 12-17°, днем ​​23-28°.



28 августа на большей части территории, кроме Крыма и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 21°, днем ​​23-29°, на юге и востоке местами 30-32°, в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях 16-22°, на юге 21-27°.





Интерфакс-Украина