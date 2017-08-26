Погода в ближайшие дни: Уже не жара
27 августа в западных и днем - в северных областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.
По данным Укргидрометцентра, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южной части и на Закарпатье местами 30-33°.
В Киеве и области 27 августа ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°; по области ночью 12-17°, днем 23-28°.
28 августа на большей части территории, кроме Крыма и Приазовья, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.
Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 21°, днем 23-29°, на юге и востоке местами 30-32°, в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях 16-22°, на юге 21-27°.
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