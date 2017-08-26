Спецпрокурор США хочет допросить руководителей фирм, работавших на Манафорта

148 просмотров
Суббота, 26 августа 2017, 14:33

Спецпрокурор США по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер хочет, чтобы большое жюри допросило руководителей компаний, которые работали на бывшего советника Дональда Трампа Пола Манафорта во времена, когда тот работал на "Партию регионов" и Виктора Януковича.

Об этом сообщает канал NBC.

По словам PR-директора одной из фирм, которая должна свидетельствовать по делу, команда Мюллера интересуется зарубежной кампанией Манафорта в период с 2012 по 2014 годы.

"Мы думаем, они пытаются установить, это был законный проект. С нашей точки зрения, законный. Мы сделали большую работу и относились к этому серьезно", - отметил менеджер.

Отмечается, что над кампанией в Украине, которую координировал Манафорт, работали шесть компаний. За работу им платили с расположенном в Брюсселе Европейском центре современной Украины, декларируемой целью которого была поддержка вступления Украины в ЕС.

Две из компаний работали в Вашингтоне с партнером Манафорта Риком Гейтсом, три другие работали в Европе.

В конце прошлого месяца, по данным СМИ, агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта на основании ордера, что позволяет изымать документы и другие материалы.

Как известно, Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

Европейская правда

Темы: США Манафорт Росcия виборы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Еще один советник Трампа подал в отставку 26 августа 2017, 13:27
В Техасе из-за урагана объявлен режим стихийного бедствия 26 августа 2017, 11:37
Трамп запретил трансгендерам служить в армии 26 августа 2017, 11:20
powered by lun.ua
Главные новости
Спецпрокурор США хочет допросить руководителей фирм, работавших на Манафорта
Марчук: Россия будет блокировать решение о миссии ООН на Донбассе
Путину напомнили об ответственности за мир в Украине
В Техасе из-за урагана объявлен режим стихийного бедствия
Все новости
От создателей

Где купить стильную вышиванку

Независимость №1

Когда Грушевский ее объявил, почему Винниченко сомневался, а Ефремов был против