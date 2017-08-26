Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь - вице-президент

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Суббота, 26 августа 2017, 23:55

Основной состав "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч 7-го тура чемпионата УПЛ.

Об этом в комментарии каналу "112 Украина" сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский.

По его словам, футболисты тренируются на базе в Конча Заспе.

Если же "Динамо" засчитают технические поражения за неявку, то киевляне будут оспаривать такое решение.

Вместе с тем, на сайте "Динамо" обнародовано заявление о том, что письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК "Динамо" заранее проинформировал ФК "Мариуполь" о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе, ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов.

Как известно, ранее вице-президент ФК "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что "Динамо" не поедет на матч в Мариуполь и подаст в суд в случае зачисления технического поражения. 

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис также выступает против проведения любых матчей украинской премьер-Лиги в Мариуполе, заявив, что там опасно.

Лидер боевиков ОРДЛО АлександрЗахарченко сделал заявление, что в день матча 27 августа будут прекращены все обстрелы в направлении Мариуполя.

Также известно, что в Мариуполь на этот матч приедет миссия ОБСЕ для гарантий безопасности. 

В СБУ заявили, что направили письмо в ФФУ с предостережением относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо". 

"Если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, СБУ примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры", - отметили в СБУ.

25 августа ФК "Мариуполь" обратился к ФК "Динамо" с призывом провести матч 7-то тура чемпионата УПЛ в Мариуполе, согласно регламенту Украинской Премьер-лиги.

Темы: спорт Мариуполь
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