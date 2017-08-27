Сутки в АТО: 35 обстрелов, потерь среди украинских военных нет

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Воскресенье, 27 августа 2017, 07:26

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций сил АТО, применяя, в большинстве случаев только стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие.

Наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью была на Приморском направлении.

"Здесь преступники 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкиного и Павлополя", - сообщили в штабе АТО.

На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевский промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия опорные пункты ВСУ неподалеку Зайцевого. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия у Станицы Луганской.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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