Число жертв урагана "Харви" возросло до трех человек

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Воскресенье, 27 августа 2017, 08:06

В результате урагана "Харви", обрушившегося на юго-восточное побережье США, погибли три человека.

Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на помощника начальника пожарной службы Роя Лэрда, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, все трое погибли в округе Арканзас

Сейчас экстренные службы продолжают разбирать завалы зданий, обвалились, убирают с дорог поваленные деревья и фонарные столбы, а также переброшены автомобили.

Ранее сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших в результате стихийного бедствия.

По данным CNN, мужчина погиб ночью 26 августа в городе Рокпорт, штат Техас, в результате пожара в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли освободить человека из огня. Сейчас власти штата ищет родственников погибшего.

По данным телеканала ABC, ураган повредил часть зданий в Рокпорте. Также в соседнем городе Корпус-Кристи с населением в 320 тыс. Человек ураган оборвал линии электропередач, таким образом лишив света 155 тыс. человек.

Как сообщало агентство Reuters, урагану присвоена 4 категория. Скорость ветра достигла 209 км в час, что сделало его самым сильным штормом в штате с 1961 года.

Как сообщалось, в связи с ураганом президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Техас.

Темы: США стихийное бедствие
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