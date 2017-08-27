В ДТП с сыном Шуфрича первую помощь оказал сын главного раввина Украины

Первую помощь человеку, которого сбил на переходе в центре Киева сын депутата Нестора Шуфрича, оказал сын главного раввина Украины Моше Асмана.

Об этом сообщил сам Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"Около полчаса назад на перекрестке рядом с нашей синагогой автомобиль марки "Бентли" на большой скорости сбил человека. Наш сын Мендель, находясь в это время поблизости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь, пока не приехала скорая помощь", - рассказал главный раввин Украины.

По его словам, сыну помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии.

Пресс-служба Нестора Шуфрича также подтвердила эту информацию.

"Депутат выражает благодарность господину Менделю, который, находясь поблизости, воспользовался взятым в синагоге израильским медицинским рюкзаком и оказал пострадавшему первую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

Украинская правда