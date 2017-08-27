В ДТП с сыном Шуфрича первую помощь оказал сын главного раввина Украины

350 просмотров
Воскресенье, 27 августа 2017, 09:43

Первую помощь человеку, которого сбил на переходе в центре Киева сын депутата Нестора Шуфрича, оказал сын главного раввина Украины Моше Асмана.

Об этом сообщил сам Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"Около полчаса назад на перекрестке рядом с нашей синагогой автомобиль марки "Бентли" на большой скорости сбил человека. Наш сын Мендель, находясь в это время поблизости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь, пока не приехала скорая помощь", - рассказал главный раввин Украины.

По его словам, сыну помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии.

Пресс-служба Нестора Шуфрича также подтвердила эту информацию.

"Депутат выражает благодарность господину Менделю, который, находясь поблизости, воспользовался взятым в синагоге израильским медицинским рюкзаком и оказал пострадавшему первую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

Украинская правда

Темы: евреи ДТП Шуфрич
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Всемирный еврейский конгресс требует извинений от президента Филиппин 1 октября 2016, 07:01
Геращенко: обвинения президента Израиля против ОУН – некорректны 28 сентября 2016, 11:54
Молокозавод Roshen планирует начать поставки в ЕС до конца года 16 мая 2016, 16:28
powered by lun.ua
Главные новости
В центре Киева сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину
Волкер: Украина не готова к вступлению в НАТО
Саакашвили: Грузия готовит новое дело, чтобы был повод для экстрадиции
В отношении задержанных 10 августа в Крыму применяли пытки - правозащитник
Все новости

Сине-желтый или желто-голубой? Мифы о "перевернутом" флаге

транспорт

Тайна метро: 20 интересных фактов о столичной подземке