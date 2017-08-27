Полиция начала производство из-за ДТП с сыном Шуфрича

Полиция начала уголовное производство по факту ДТП с участием сына народного депутата Нестора Шуфрича Нестора Шуфрича-младшего.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, уголовное производство начато по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

"Водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что мужчина трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения.

В полиции рассказали, что авария случилась в субботу около 22:30 в Печерском районе Киева: автомобиль Bentley на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего с травмами тела "скорая" доставила в больницу. По предварительной информации врачей, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени.

Установлено, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а было взято в аренду.

Неподалеку от места происшествия обнаружили камеры видеонаблюдения, записи с которых будут изъяты в установленном законодательством порядке. Для выяснения обстоятельств и механизма ДТП будут проведены экспертизы, в том числе технического состояния машины, автотехническая и фототехническая.

Как сообщалось, в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович на пешеходном переходе совершил наезд на прохожего, пострадавший с множественными травмами госпитализирован.

Как сообщила пресс-служба депутата, ДТП совершено на автомобиле марки Bentley, который сыну депутата не принадлежал, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом.