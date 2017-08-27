В Азербайджане взорвался склад с боеприпасами для "Градов"
На военном складе в Азербайджане произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.
Об этом сообщает сайт Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, погибших в результате взрыва нет. По официальной информации, все пострадавшие получили легкие ранения.
По данным портала Bastainfo, взрыв произошел в поселке Гилязи Хызынского района, примерно в 100 км от Баку.
Очевидцы утверждают, что в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы "Град". В результате в селе загорелись два дома.
В Минобороны позже сообщили, что в настоящее время ведется эвакуация жителей шести близлежащих сел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.