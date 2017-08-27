Нападение у Букингемского дворца: задержан второй подозреваемый

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Воскресенье, 27 августа 2017, 15:16

Британская полиция задержала второго подозреваемого, которого считают причастным к нападению у Букингемского дворца, произошедшего в пятницу.

Об этом сообщает ВВС.

Детективы, расследующие этот инцидент, задержали 30-летнего мужчину в западном Лондоне.

Его задержали по подозрению в том, что он был привлечен к подготовке нападения или занимался подстрекательством к терроризму.

Напомним, 26 августа злоумышленник специально въехал в автомобиль полиции, который был припаркован неподалеку Букингемского дворца.

Нападавший имел в машине меч длиной 1,2 метра, трое офицеров получили ранения. Мужчину удалось задержать, он неоднократно прокричал "Аллах акбар".

25 августа похожее нападение было совершено и в центре Брюсселя – выходец из Сомали набросился с ножом на военных, выкрикивая при этом "Аллах акбар". Военные застрелили нападавшего.

Европейская правда

Темы: Великобритания
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