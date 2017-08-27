Фигурант дела "Хизб ут-Тахрир", приговоренный в РФ на 15 лет, обратился к ООН

Незаконно осужденный в России крымчанин Руслан Зейтуллаев обратился в открытом письме к Организации Объединенных Наций с призывом продолжить давление на Москву с целью освобождения всех украинских политзаключенных и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа.

Письмо Зейтуллаева, датированное 27 июля, опубликовало на своей странице в Twitter'e постоянное представительство Украины в ООН.

"Исходя из того, что более трех лет на территории Крыма ... когда фактически Крымский полуостров оказался в правовом поле Российской Федерации и именем России принимаются незаконные и неконституционные решения ... в своем обращении прошу вас продолжать оказывать всестороннее давление на правительство Российской Федерации до полного освобождения всех незаконно заключенных в тюрьмах граждан Украины и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа", - призвал Зейтуллаев.

Он отметил, что незаконные решения в Крыму принимают в сфере "борьбы с экстремизмом и терроризмом, правил проведения мирных собраний, признания Меджлиса крымских татар ектремистской организацией, возбуждения уголовных дел и обысков у журналистов, похищения и перемещения на территорию РФ граждан Украины".

Также Зейтуллаев сообщил, что находясь в СИЗО №1 г.Ростова-на-Дону, он объявляет бессрочную голодовку.

Как известно, 27 июля Верховный суд России рассмотрел апелляцию гражданина Украины Руслана Зейтуллаева и оставил его за решеткой, увеличив срок с 12 лет до 15.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело вновь направили в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаева признали не участником, а организатором террористического сообщества.

Соответствующая статья Уголовного Кодекса предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы, но после рассмотрения апелляции увеличил срок.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив организацию в список 15 объединений, названных "террористическими".

МИД Украины выразил категорический протест и возмущение в связи с очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.