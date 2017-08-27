В Румынии протесты: требуют отставки руководства парламента
В Румынии начались акции протеста: участники акций выступают против изменений в сфере правосудия, требуя отставки руководства парламента страны.
Об этом сообщает "Укринформ".
Митингующие скандируют "Долой Драгня!" и "Долой Тэричану!" (Ливиу Драгня - председатель нижней палаты парламента - Камеры депутатов, Келин Попеску Тэричану - председатель Верхней палаты парламента - Сената).
Инициаторами акций протеста выступили члены социальной группы "Коррупция убивает".
Поводом для организации протестов стала законодательная инициатива министра юстиции Румынии Тудорела Тоадера, согласно которой президента Румынии могут лишить права назначать руководителей Управления по борьбе с коррупцией и Директората по борьбе с организованной преступностью, а право назначать судей и прокуроров передается Высшему совету прокуроров, а не Высшему совету магистратуры.
#Romania #Timisoara protest against new proposal for modify justice laws #AJNewsGrid @LeahHardingAJE @janedutton @KamahlAJE @DareenAG pic.twitter.com/pxj26UzrYN— Adrian Pacurariu (@adrianpacurariu) August 27, 2017
24 августа перед зданием правительства Румынии в Бухаресте также состоялась акция протеста.
Манифестанты требовали отставки правительства из-за инициированной министром юстиции законодательной инициативы о лишении президента права назначать руководителей в сфере правосудия.
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