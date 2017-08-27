Марчук: Боевики поджигают поля, стреляя осветительными ракетами  

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Воскресенье, 27 августа 2017, 23:12

В зоне АТО боевики стреляют осветительными ракетами, но не для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам. 

Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

"Температуры на Донбассе сейчас высокие, сухостоя там много, не говоря уже о полях созревших зерновых. Когда ветер дует в нашу сторону, сепаратисты стреляют осветительными ракетами, но не вверх, в воздух для освещения, а прямой наводкой по полям и населенным пунктам", - заявил он.

"Днем такую ​​ракету почти не видно и выстрела почти не слышно, и догорает такая ракета не в воздухе, а на земле, куда упала", - добавил он.

Как известно, в августе в Бахмутском районе Донецкой области пожар почти полностью уничтожил с.Новокаменка.

Как сообщил глава Донецкой облВГА Павел Жебривский, пожароопасная ситуация длится 4-ю неделю и сохранится минимум еще в течение недели. 

Украинская правда 

Темы: Донбасс
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