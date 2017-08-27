Крым: Оккупанты приступили к сооружению Керченского моста

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Воскресенье, 27 августа 2017, 23:37

В аннексированном Россией Крыму завершили погрузку на плавучую опору железнодорожной арки Керченского моста и передали ее морякам, которые доставят конструкцию для дальнейшего подъема на фарватерные опоры.

Об этом пишет российский ТАСС со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".

Ожидается, что 27 августа начнется вывод плавсистемы так называемого "ковша" у керченской технологической площадки. 

Морской этап операции по транспортировке железнодорожной арки, по сообщению, должен был проходить в течение 27 августа. Ожидается, что далее начнется подъем арки на фарватерные опоры.

Перед этим в Керченском проливе оккупационная власть на 72 часа запретила судоходство. Ограничения были введены согласно распоряжению капитана морского порта "Керчь".

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