Главное за выходные

Главные новости за выходные 24-27 августа на Украинской правде.

Россия снова отправила на Донбасс "гумконвой" с неизвестным содержимым.

Президент Порошенко заявил, что Украина готова дать жесткий военный отпор, если Россия пойдет в наступление.

Глава державы обсудил с главой Пентагона США Джеймсом Маттис вопросы противодействия агрессии РФ и усиление международного присутствия в Донбассе.

В центре Киева произошел взрыв, пострадали три человека, среди которых - родственники героя Украины, военнослужащего Валерия Чибинеева. Полиция квалифицировала инцидент как покушение на умышленное убийство.

Дмитрий Фирташ отдаст России базу отдыха "Волна" в аннексированном Крыму в обмен на списание долгов связанного с ним завода "Крымский титан".

Производитель программного обеспечения для работы со SWIFT Finastra отказалась работать с российскими банками, которые попали в список санкций.

25 августа боевики нарушили "школьное перемирие", о котором договорилась "Нормандская четверка".

Иосиф Кобзон заявил, что экс-президент Виктор Янукович, который бежал в Россию, живет в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на Грушевского хотели взорвать грузовик с военными.

Глава ЦРУ взял под личный контроль расследование связей Трампа с РФ.

Северная Корея произвела запуск ракеты, в США заявили, что были запущены три ракеты малой дальности.

Политзаключенного Клыха перевели из Верхнеуральской тюрьмы в больницу в Челябинской области.

Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что Грузия готовит новое дело, чтобы был повод для его экстрадиции.

В МИД Украины заявили, что введение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия.

В центре Киева сын нардепа Шуфрича на Bentley сбил человека.

ФК Мариуполь обвинил "Динамо" в попытке дискредитировать клуб.