Волкер: США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация президента Дональда Трампа серьезно рассматривает вопрос предоставления летального оружия Киеву.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Продолжает ли администрация Трампа политику Обамы или меняет ее? Пока нет какой-либо новой политики, но на очень высоком уровне люди относятся к этому очень серьезно", - отметил Волкер.

При этом он подчеркнул, что "это должно быть решение президента".

Как сообщалось, Волкер также считает, что с точки зрения безопасности Украина пока не готова вступить в НАТО, а Альянс не готов ее сейчас принять, но отметил необходимость продолжать реформу армии по стандартам НАТО.