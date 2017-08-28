Волкер: РФ пытается "заморозить" конфликт на Донбассе

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Понедельник, 28 августа 2017, 02:24

Американско-российские отношения будут "хромать", если не будет найдено решение по Украине.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times.

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема вредит им", - сказал он.

Волкер также подчеркнул, что Россия должна соблюдать минские соглашения.

Кроме того, он отметил, что Россия, похоже, пытается "заморозить" конфликт на Донбассе. По его словам, РФ расплачивается за это политически, также против нее введены санкции. "И откровенно говоря, с течением времени ситуация будет становиться хуже, а не лучше", - заявил Волкер.

"Ситуация, когда дипломатические отношения, экономические отношения с Россией будут заморожены, это,  конечно, не то, чего хотела бы Россия. Я думаю, она должна сделать свой выбор", - добавил спецпредставитель.

Он добавил, что конфликт на Донбассе "становится хуже и продолжит ухудшаться, если мы ничего не сделаем".

Также Волкер заявил, что США всерьез обдумывают вопрос предоставления летального оружия Украине.

Темы: США Росcия Донбасс
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