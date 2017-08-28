В Иракском Курдистане открыто почетное консульство Украины

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Понедельник, 28 августа 2017, 05:15

Почетное консульство Украины открылось в иракском городе Эрбиль, считающемся столицей Иракского Курдистана.

Об этом сообщил глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа.

"Я тепло приветствую открытие почетных консульств МИДа Украины и МИДа Шри-Ланки в Эрбиле, ожидаю дальнейшего улучшения наших отношений", - написал он на своей странице в Twitter.

Эрбиль - город в Ираке, столица Иракского Курдистана. Город с населением около 1,5 млн. человек, четвертый по величине город в Ираке после Багдада, Басры и Мосула.

Интерфакс-Украина

Темы: Ирак
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