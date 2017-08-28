Премьер Пакистана: Стратегия США по Афганистану не сработает

Премьер-министр Пакистана Шахид Хаккан Аббаси считает, что провозглашенная президентом Дональдом Трампом стратегия США в отношении войны в Афганистане обречена на провал.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg News, передает "Радио Свобода".

"С первого дня мы очень четко говорили, что военная стратегия в Афганистане не сработала и не сработает".

По его словам, должно быть "политическое урегулирование".

Аббаси, который три недели назад занял должность после отстранения Наваза Шарифа, сказал, что Исламабад поддерживает борьбу с террористами в соседнем Афганистане, но не позволит конфликту поглотить Пакистан.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о новой стратегии по Афганистану. В частности, Штаты направят в Афганистан еще 4 тысячи военнослужащих.