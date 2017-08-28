"Укрзализныця" планирует "урезать" персонал и пассажирские перевозки

В финансовом плане ПАО "Укрзализныця" на 2017 год предусмотрено уменьшение объема пассажирских перевозок без подорожания стоимости проезда.



Как пишут "Наші гроші", проект этого плана выносили на рассмотрение правительственного комитета 22 августа, но результаты рассмотрения неизвестны.

В пояснительной записке к финплану на 2017 год говорится об уменьшении пассажирских перевозок в 199,5 млн пассажиров, что меньше отчета за 2016 на 7,6 млн пассажиров (4%).



Больше всего просядут международный пассажирооборот (14%) за счет сокращения поездов. Во внутригосударственном и местном сообщении перевозки сократятся на 2% от факта прошлого года. Пригородное сообщение сократится на 7% за счет перехода пассажиров на альтернативные виды транспорта.



"Проектом финансового плана не предусмотрено проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году", – говорится при этом в документе.



Также проект финплана предусматривает незначительное увеличение грузооборота по сравнению с 2016 годом. Общий грузооборот планируется на уровне 232 млрд тонно-километров, что на 4,3% меньше плана на 2016 год. Однако поскольку фактическое выполнения плана тогда было еще меньше, то прогноз на этот год больше отчета за предыдущий год на 2,5%.



Импортные перевозки запланированы на уровне 19,20 млрд т-км, что на 1,8% больше отчета 2016 года. Прогнозируется увеличение перевозок нефтепродуктов, угля и кокса.



Основной страной импорта остается Россия (53%), несмотря на прекращение перевозок на "Запорожсталь", "Днепровский меткомбинат" и "ММК им. Ильича". На втором месте Беларусь (16%), на третьем США.



Объем транзитных перевозок планируется на уровне 20,41 млрд т-км, что на 3,8% больше отчета предыдущего года. Ожидается увеличение транзита из России за счет перевозки угля в том числе в Польшу, Сербии и Молдовы. По другим грузам перевозки сокращаются.



Экспортные перевозки запланированы на уровне 81,42 млрд т-км, что на 4,5% больше отчета прошлого года. Основными потребителями украинского экспорта являются Швейцария (14%), КНР (13%), Турция (8%). Россия переместилась со второй на четвертую позицию.



Внутренние перевозки прогнозируются на уровне 72,56 млрд т-км, что больше отчета предыдущего года на 2,1%.



Удельный вес доходов от перевозок пассажиров в доходах от перевозок составляет 9%, грузовые перевозки принесут 91%. Доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 66,15 млрд грн, что больше отчета прошлого года на 10,73 млрд грн (19%).

В то же время, административные расходы на 2017 планируются в сумме 1,74 млрд грн – это в 2 раза больше отчета 2016 года. Основная причина – увеличение расходов на оплату труда на 531 млн грн. в связи с переводом части админперсонала на трудовые соглашения и повышением другим админработникам должностных окладов на 25% с 1 марта 2017 года.



Расходы на оплату труда работников операционной деятельности запланированы в сумме 24,22 грн, что больше отчета прошлого года на 5,38 грн (28%).



При этом среднеучетная количество работников запланирована на уровне 266,2 тыс человек, что меньше прошлогоднего плана на 8,9 тыс человек. По сравнению с отчетом 2016 года, уменьшение персонала всех видов деятельности запланировано на 14,4 тыс человек.



Среднемесячная зарплата работников запланирована в размере 7 815 грн, что на треть больше отчета прошлого года. Среднемесячные расходы на одного работника увеличены на 30%, а административно-управленческого персонала – на 123%, что связано с переводом на трудовые соглашения руководителей верхнего и среднего звена.



В экспертном заключении секретариата Кабмина отмечается, что запланировано увеличение фонда оплаты труда директоров "Укрзализныци" с 74 до 142 млн грн. Среднемесячная зарплата главы правления "Укрзализныци" запланирована на уровне 1,85 млн грн, каждого из шести членов правления – 1,66 млн грн.



Также на третий квартал 2017 года запланирована выплата вознаграждения по итогам работы за 2016-й в размере 50% оклада. Размер вознаграждения запланирован в сумме 472 млн грн.