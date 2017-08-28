На Чернигивщине будут стрелять из артилерии: ВСУ призывают к бдительности

1178 просмотров
Понедельник, 28 августа 2017, 12:08

Военные предупреждают жителей Черниговской области о передвижении военной техники и учебных стрельбах.

Об этом сообщает 28 августа пресс-служба оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что в период с 29 августа по 1 сентября на территории полигона с. Гончаровское в рамках подготовки подразделений состоится передвижения военной техники и боевые артиллерийские стрельбы.

"С целью недопущения случаев гибели и травмирования гражданских лиц в результате выполнения упражнений боевых стрельб информируем население об опасности связанной с пребыванием в районе полигона. Обращаемся с просьбой к населению сохранять спокойствие и избегать движения в направлении полигона", – говорится в сообщении.

Командование "Север" также напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны Украины влечет за собой ответственность в соответствии с национальным законодательством.

Военные отмечают, что личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно военному уставу вправе применять оружие во время несения службы.

Также в ВСУ обращаются к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

Украинская правда

Темы: армия Черниговская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп запретил трансгендерам служить в армии 26 августа 2017, 11:20
На Донбассе - 39 тысяч боевиков, из них 3 тысячи - регулярные войска РФ 24 августа 2017, 14:40
Военные на линии соприкосновения получат 1000 грн по случаю праздника 23 августа 2017, 20:41
powered by lun.ua
Главные новости
В штабе АТО говорят об отсутствии потерь за сутки
НАПК обнародовало результат проверки деклараций Порошенко
Следствие рассматривает несколько версий взрыва на Грушевского
"Укрзализныця" планирует "урезать" персонал и пассажирские перевозки
Все новости
Научные аргументы

Почему вам нужно завести собаку

Жизнелюб

"Люди стареют медленнее, если есть причина радоваться". Ольга, которая танцует