Обрезанную карту в Броварах расследуют как сепаратизм
Броварская местная прокуратура передала дело о размещении карты Украины без Крыма ко Дню Независимости перед горсоветом Броваров, поскольку дело расследуется по факту сепаратизма.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Броварская местная прокуратура осуществляет досудебное расследование по этому делу по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре отметили, что в соответствии с требованиями ст. 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины территориальная подследственность определена за Главным управлением Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.
Ранее "Украинская правда" писала, что пользователей соцсетей возмутила карта Украины без Крыма и Донецкой и Луганской областей, размещенная в Броварах ко Дню Независимости.
Люди обратились в полицию и СБУ с требованием снять карту и наказать виновных. Уже через несколько часов баннер сменили, а руководителя управления культуры Броварской городской администрации уволили.
Украинская правда
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