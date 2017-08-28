Заместителю мэра Ирпеня вручили подозрение

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Понедельник, 28 августа 2017, 14:49

Заместителю Ирпенского городского главы Дмитрий Христюк, которого ранее уличили в незадекларированной квартире, вручили подозрение.

Как сообщает "Громада Приірпіння", подозрение вручили в прокуратуре Киевской области около полудня 28 августа.

Дмитрий Христюк пришел с адвокатами. Ему вручили уведомление о подозрении.

При входе журналист kotsubynske.com.ua поинтересовался, как Христюк подписал договоры о выполнении работ с покойником. Христюк вместо ответа предложил направить запрос.

Между тем, мэр Ирпеня Владимир Карплюк в прокуратуру по состоянию на 13:20 так и не явился.

22 августа Карплюк и Христюк пикетировали прокуратуру Киевской области. В тот день чиновники требовали у правоохранителей подозрение. Христюк на уведомлении о вручении подозрения 28 августа расписался, а Карплюк сказал, чтобы ему прислали по почте.

Как известно, 7 июня в Ирпенском городском совете состоялись обыски. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Прокуратура в ходе досудебного расследования установила, что сделки по выводу бюджетных средств и земель общины Ирпеня составляют десятки миллионов гривен, и истинные цели заключались в личном обогащении собственного окружения.

Журналистам стало известно, что за подписями членов исполкома Ирпеня Дмитрия Христюка и Лидии Михальченко миллионы из бюджета выделили ООО "Будэнергосоюз", зарегистрированном в 2016 году на Виталия Дасюка, который умер еще в 2012 году.

Кроме того, Христюк не указал в декларации новоприобретенную квартиру в Буче.

На 7 сентября запланирована сессия в Ирпене. Карплюка на рабочем месте нет, но источники местного издания в горсовете говорят, что он в Ирпене и якобы готовится к сессии.

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Темы: Киевская область власть коррупция
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