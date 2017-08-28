Адвокат Дыминского не знает, когда тот вернется в Украину

2575 просмотров
Понедельник, 28 августа 2017, 15:50

Адвокат бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый не может ответить, когда его подзащитный может вернуться в Украину и дать показания.

Об этом адвокат сообщил, отвечая на вопрос "Украинской правды" про планы Дыминского о возвращении.

"Я не могу комментировать слова полиции. Мне такой информации никто не сообщал", - сказал Лысый о заявлении полиции про непричастность охранника к ДТП.

Лысый также сказал, что не знает, когда Дыминский вернется в Украину и пойдет ли по возвращении на допрос.

"Говорить об этом можно будет тогда, когда у меня будет с ним связь", – отметил адвокат".

На уточняющий вопрос, можно ли понять его слова так, что он не имеет связи с Дыминским, Лысый сказал: "Я не буду это комментировать".

В то же время в полиции в комментарии "Украинской правде" отметили, что Дыминский не давал показаний главному следственному управлению Нацполиции, куда было передано дело.

"Гражданин Дыминский ни разу не явился для проведения следственных действий в ГСУ НП Украины, куда неоднократно приглашался", - отметил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Комментируя слова Лысого, что якобы Дыминскому не вручали повестку, Тракало пояснил, что следователи могут осуществлять вызов не только через повестку, но и другим способом, в частности по телефону или через СМИ, и заверил, что вызов был осуществлен.

София Лукашова для УП, Оксана Коваленко, УП

Темы: ДТП скандал полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Славянске столкнулись военный грузовик и марштурка 28 августа 2017, 14:08
От падения автобуса в Керченский пролив погибли уже 19 человек 28 августа 2017, 12:24
Киев: на мосту Патона "Москвич" с арсеналом оружия врезался в грузовик 27 августа 2017, 16:18
powered by lun.ua
Главные новости
Визит министра энергетики США в Киев отложили
Адвокат Дыминского не знает, когда тот вернется в Украину
Оффшорам Суркисов вернут средства на счета в "Приватбанке" – суд
Исчезновение сына украинского офицера: в МИД Беларуси направили ноту
Все новости
Креативная Чехия

Культурные центры Плзеня, опыт которых следует позаимствовать Украине

TED

Школа is coming. 13 TED, которые приобщат учеников к дискуссии