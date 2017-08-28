Клыха до сих пор не нашли, Лутковская просит омбудсмена РФ о помощи

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Понедельник, 28 августа 2017, 16:31

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с просьбой установить местонахождение Станислава Клыха.

Об этом сообщает 28 августа пресс-служба омбудсмена.

В своем письме Лутковская просит российскую коллегу сообщить о местонахождении Станислава Клыха, причинах его госпитализации, а также состоянии его здоровья.

Как известно, на днях появилась информация о том, что незаконно осужденного в России гражданина Украины Станислава Клыха, который отбывает наказание в Челябинской области, перевели в больницу для прохождения обследования или лечению.

В то же время ни адвокат, ни родственники заключенного не владеют информацией о том, в какое именно медицинское учреждение был переведен Клых, с какой целью и на какой срок.

Указанный факт очень беспокоит мать заключенного.

Как известно, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитники отмечали, что из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия, Клых  в российском СИЗО сошел с ума.

3 марта 2017 года стало известно, что Клыха этапировали в Верхнеуральск.

Украинская правда

Темы: заложники Росcия
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