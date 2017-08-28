Визит министра энергетики США в Киев отложили

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Понедельник, 28 августа 2017, 16:41

Визит министра энергетики США Рика Перри в Украину, запланированный на конец августа, отменен.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как объяснили там со ссылкой на протокольный отдел, визит Перри в Украину перенесен в связи с необходимостью преодоления последствий урагана в Техасе.

На когда перенесен визит американской делегации, пока не известно.

Согласно информации на сайте Министерства энергетики США, визит делегации во главе с Перри в Украину планировался на 29 августа. Делегация планировала встретиться с президентом Петром Порошенко и другими чиновниками Украины для обсуждения наращивания взаимодействия в энергетической сфере.

Как известно, в ночь на субботу, 26 августа, на побережье США обрушился ураган "Харви", который называют самым сильным со времен шторма "Катрин" (2005), а то и за последние 50 лет.

По последним данным, около 6,8 млн человек в Техасе – это около четверти населения самого большого штата в США, – пострадали от удара урагана. По данным американских СМИ, число жертв урагана там достигло 5 человек. Несколько десятков человек пропали без вести, многие остались без домов.

Сильно пострадал от урагана Хьюстон. Там разрушены многие дома, перекрыты дороги и затруднено движение транспорта.

Темы: США энергетика международные отношения
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